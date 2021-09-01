أول ظهور لمصر.. مواعيد مباريات اليوم في تصفيات مونديال قطر

تشهد التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، اليوم الأربعاء، انطلاق أولى جولات المرحلة الثانية، فيما ستتواصل مباريات التصفيات الأوروبية بإجراء مواجهات الجولة الرابعة.

وسيخوض المنتخب المصري، الذي أعفي من لعب منافسات الدور التمهيدي، مباراته الأولى في التصفيات لمؤهلة لمونديال "قطر 2022"، باستضافته اليوم الأربعاء منتخب أنغولا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن المرحلة الثانية.

وسيحرم المنتخب المصري في هذه المباراة من نجمه الأول محمد صلاح، الذي منعه فريقه ليفربول من السفر إلى معسكر "الفراعنة" بسبب القيود المفروضة على السفر خارج المملكة المتحدة.

وفيما يلي مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية حسب توقيت مكة:

- جمهورية إفريقيا الوسطى # الرأس الأخضر - الساعة 16:00

السنغال # توغو - 19:00

- غينيا بيساو # غينيا - 19:00

- مصر # أنغولا - 22:00

- مالي # رواندا - 22:00

- ليبيا # الغابون - 22:00.

أما مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية، فستقام جميعها في الساعة 21:45 بتوقيت مكة، ما عدا مواجهة كازاخستان ضد أوكرانيا التي ستجرى في الساعة الخامسة مساء.

وفيما يلي جدول أهم المباريات:

- كازاخستان # أوكرانيا

- البرتغال # إيرلندا

- روسيا # كرواتيا

- فرنسا # البوسنة والهرسك

- النرويج # هولندا

- تركيا # الجبل الأسود

المصدر: RT