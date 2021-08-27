سان جيرمان يخطط لإبرام صفقة مدوية قبل غلق سوق الانتقالات

يخطط باريس سان جيرمان لتقديم عرض متأخر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لتعويض كيليان مبابي المرتقب رحيله إلى ريال مدريد.

وفي وقت يصر فيه مسؤولو باريس سان جيرمان على أنه ليس لديهم نية للسماح لمبابي بالمغادرة هذا الصيف، فإن ريال مدريد واثق من التعاقد مع المهاجم الفائز ببطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.

وقالت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، اليوم الجمعة، إن باريس سان جيرمان سيحاول التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند لتعويض رحيل مبابي إلى ريال مدريد.

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وتشير التقارير إلى أن مبابي بات على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

وأمام باريس سان جيرمان أيام قليلة لحسم صفقة هالاند، حيث سيغلق السوق الصيفي يوم الثلاثاء المقبل.

كما قالت "ذا تلغراف"، إن باريس سان جيرمان تحدث إلى مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، بشأن إمكانية انضمام اللاعب النرويجي لباريس لتعويض رحيل مبابي.

وأشارت إلى أن موقف بوروسيا دورتموند كان دائما عدم استعداده لبيع هالاند هذا الصيف، بعد رحيل جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن بوروسيا دورتموند يواجه احتمال خسارة 64 مليون جنيه إسترليني فقط في الصيف المقبل في صفقة هالاند.

ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع دورتموند يمتد حتى الـ30 من يونيو 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو بحلول صيف العام المقبل.

وحال انضمام هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، لباريس سان جيرمان، فسيشكل ثلاثيا ضاربا في خط هجوم الفريق الباريسي إلى جانب نيمار، وليونيل ميسي.

المصدر: وكالات





