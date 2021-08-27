ريال مدريد يسرب معلومة لباريس بشأن مبابي

ما زالت محاولات ريال مدريد مستمرة من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان وافق أخيرا على فتح باب المفاوضات مع ريال مدريد حول بيع مبابي.



وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان لم يرفض حتى الآن، العرض الثاني الذي قدمه ريال مدريد لضم مبابي، ويبلغ 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.



وأوضحت "ليكيب" أن ريال مدريد سرب معلومة لباريس، بأن قدراته المالية لن تسمح له بتقديم عرض ثالث أكبر للتعاقد مع مبابي.

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وصرح ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي بالأمس بأنه لا مجال للمفاوضات حول مبابي.

وكان البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، أكد الأربعاء، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن مبابي يرغب في الرحيل، وأن ناديه رفض عرضا تجاوز قيمته 160 مليون يورو لانتقاله إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، إلا أنه وعد مسؤولي ناديه بأنه لن يرحل مجانا وفقا لتأكيدات المدير الرياضي ليوناردو.

المصدر: "وكالات"