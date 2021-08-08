شاهد.. برشلونة يصعق يوفنتوس بحضور رونالدو وغياب ميسي

فاجأ فريق برشلونة منافسه يوفنتوس بهدف سريع في المباراة الجارية بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن بطولة كأس خوان غامبر الودية لكرة القدم.

ولم يمهل الهولندي ممفيس ديباي، لاعب برشلونة الجديد، فريق "السيدة العجوز" إلا ثلاث دقائق فقط قبل أن يزور شباكهعلى ملعب "كامب نو".

ممفيس ديباي سجل هدف برشلونة الأول في شباك يوفنتوس بهذه الطريقة 😎👇pic.twitter.com/7Ydki2SrP8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2021

إقرأ المزيد

وكان عشاق كرة القدم ينتظر بفارغ الصبر هذه المباراة، لمشاهدة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في "كلاسيكو" جديد.

ولكن الأماني لم تتحقق، فقد شاء القدر أن يعود رونالدو إلى ملعب "كامب نو" في الوقت الذي غادره ميسي، حيث أعلن برشلونة رسميا يوم الخميس الماضين رحيل قائده الأرجنتيني عن صفوفه بسبب مشاكل مالية، ويبدو أن "البرغوث" الآن في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: RT