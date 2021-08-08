شبكة "سكاي سبورتس": باريس سان جيرمان يقدم عرضا رسميا لميسي

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بأن باريس سان جيرمان قدم عرضا رسميا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، من أجل ضمه هذا الصيف.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقد الأرجنتيني بسبب مشاكل مالية واللوائح التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية بشأن سقف الرواتب.

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وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن باريس سان جيرمان عرض عقدا على ميسي مدته موسمين، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني يدرس العرض بعناية شديدة جدا قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأوضحت الشبكة أن سان جيرمان قدم راتبا سنويا لميسي قدره 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

يشار إلى أن ميسي، قال خلال مؤتمر وداع برشلونة، اليوم الأحد: "لا يوجد أي شيء مؤكد مع أي ناد، حدثت عدة اتصالات من عدة أندية بعد البيان، لكنني أتفاوض حتى الآن ولم أوقع لأي ناد".

وأكد ليونيل ميسي أنه وافق على تخفيض 50% من راتبه في العقد الجديد مع النادي الكتالوني، من أجل تجديد التعاقد قبل الإعلان عن رحيله عن قلعة "كامب نو".

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وحالت المشاكل الاقتصادية التي يمر بها برشلونة من توثيق العقد الجديد لدى رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، رغم اتفاقه مع ميسي على التجديد لمدة 5 أعوام مقبلة.

وقال ميسي، في المؤتمر الصحفي الوداعي الذي عقده اليوم الأحد، في برشلونة: "عندما انتهت انتخابات رئاسة النادي، تناولت الغداء مع لابورتا. بعد هذه المقابلة كنت مقتنعا بالاستمرار مع برشلونة، لم تكن هناك مشاكل، العقد لم يكن مشكلة أبدا. لم تكن هناك شكوك".

وأضاف الأرجنتيني: "قبلت تخفيض راتبي في العقد الجديد مع برشلونة حتى 50%، اتفقنا على ذلك، ولم يطلب مني أحد أي شيء آخر، فعلنا كل ما في وسعنا لتجديد العقد، هذه هي الحقيقة وكل ما يقال غير ذلك حول هذا الموضوع فهو غير صحيح".

المصدر: وكالات