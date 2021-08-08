رد فعل السومة من رحيل ميسي عن برشلونة بالدموع

أعرب النجم السوري عمر السومة، مهاجم نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، عن حزنه الشديد بعد إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي مغادرته نادي برشلونة، بشكل رسمي اليوم الأحد.

ونشر السومة صورة عبر خاصية "ستوري" في حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" لليونيل ميسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، وعلق عليها: "ما أشجع برشلونة، لكن كنت أتابع مباريات برشلونة من أجل المتعة التي كان يقدمها ميسي".

instagram/somah

ولم يتمالك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نفسه وأجهش في البكاء طوال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأحد، خلال وداعه لجماهير "البلوغرانا" في يومه الأخير بالنادي.

وقال ميسي: "كل شيء كان جاهزا للتوقيع كما ذكر الرئيس لابورتا، لكن قالوا لي إنه من المستحيل التجديد بسبب الظروف المالية. كنت أريد الاستمرار في النادي هذا العام".

وأراد ميسي (34 عاما) الاستمرار مع برشلونة وتوصل إلى اتفاق مع حول تجديد عقده مضحيا بنصف راتبه، وكان من المفترض أن يوقع عليه الخميس الماضي، لكن النادي أعلن أن "البرغوث" سيرحل بشكل رسمي بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

المصدر: وكالات