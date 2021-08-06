حصيلة ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020" بعد منافسات يوم الجمعة

شهدت منافسات يوم الجمعة والرابع عشر من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" مفاجأة من العيار الثقيل حققها المنتخب الإيطالي لألعاب القوى لسباق التتابع (100x4) للرجال.

وتوج الرباعي الإيطالي (لورينزو باتا، لامونت مارسيل جاكوبس، فوستينه ديسالو، فيليبو تورتو) بالميدالية الذهبية لسباق التتابع (100x4) للرجال، قاطعا المسافة بزمن قدره (37.50 ثانية)، متقدما بفارق واحد بالمئة من الثانية على بريطانيا التي اكتفت بالميدالية الفضية.

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أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب كندا بقيادة نجمها العداء أندريه دو غراس، حامل ذهبية 200 م وبرونزية 100 م، التي حلت في المركز الثالث بزمن قدره (37.70 ثانية).

في حين اكتفت جامايكا حاملة اللقب في آخر نسختين، بالمركز الخامس، في غياب الأسطورة أوسين بولت.

وسطرت إيطاليا التاريخ بتتويجها لأول مرة بالميدالية الذهبية في هذا السباق، والمرة الأولى التي تصعد فيها على منصة التتويج منذ برونزية أولمبياد لندن 1948.

كما دونت السلوفينية يانيا غارنبريت اسمها بأحرف من ذهب بفوزها بالميدالية الذهبية لمسابقة التسلق الفردي للسيدات.

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وأصبحت غارنبريت (22 عاما) بطلة العالم سبع مرات وبطلة أوروبا، أول لاعبة تفوز بالميدالية الذهبية لرياضة التسلق التي دخلت البرنامج الأولمبي لأول مرة في دورة طوكيو.

بينما أصبح الإسباني ألبرتو جينيس أول لاعب يفوز بالميدالية الذهبية لفئة الرجال، في هذه الرياضة، قبل يوم من ذلك.

ودخل المنتخب الكندي كرة القدم للسيدات تاريخ النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بتتويجه لأول مرة بالميدالية الذهبية الأولمبية، إثر فوزه على نظيره السويدي بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) والإضافي من دون أهداف.

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وحصلت منتخب السويد بدوره لأول مرة على الميدالية الأولمبية الفضية، وهي أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

ومنح المصارع زاوربيك سيداكوف الميدالية الذهبية الوحيدة لروسيا يوم الجمعة، بفوزه على منافسه محمد حبيب ممثل بيلاروس (7-0) نقطة في النزال النهائي للمصارعة الرومانية لوزن ما دون 74 كيلوغراما.

بينما تقاسم الأمريكي، كايل ديك، والأوزبكي بيكزود عبد الرحمانوف، الميدالية البرونزية لهذه المسابقة.

وحصدت الصين متصدرة الترتيب من حيث الميداليات الذهبية، 5 ميداليات خلال منافسات يوم الجمعة (2 ذهبية و2 فضية وبرونزية)، لترفع رصيدها إلى (36 ذهبية، 26 فضية، 17 برونزية).

بينما أحرزت الولايات المتحدة الأمريكية 7 ميدالية جديدة (2 ذهبية و1 فضية و4 برونزية)، وتحتل المركز الثاني برصيد (29 ذهبية و35 فضية و27 برونزية).

وأضاف اليابان 5 ميداليات جديدة إلى خزائنها (2 ذهبية و1 فضية و2 برونزية) وتشغل المركز الثالث برصيد 51 ميدالية (24 ذهبية و11 فضية و16 برونزية).

وتقدمت بريطانيا إلى المركز الرابع برصيد (18 ذهبية و20 فضية و20 برونزية)، متجاوزة روسيا الخامسة برصيد (17 ذهبية و23 فضية و22 برونزية).

وفي ما يلي جدول الترتيب لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الجمعة 6 أغسطس 2021:

حصيلة ميداليات الدول العربية:

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1 - قطر: ميداليتان ذهبيتان

2- تونس: ميدالية ذهبية وفضية

3- المغرب - ميدالية ذهبية

4- الأردن: ميدالية فضية وأخرى برونزية

5- مصر: 4 ميداليات برونزية

6- الكويت: ميدالية برونزية

7- سوريا: ميدالية برونزية.

المصدر: RT