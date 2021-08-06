حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم بأولمبياد 2020 .. فرحة مصرية

أهدت المصرية جيانا فاروق الميدالية البرونزية لبلادها خلال منافسات اليوم الجمعة، وذلك في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في اليابان.

وأسفرت منافسات اليوم الرابع عشر لمنافسات أولمبياد "طوكيو 2020" عن ميدالية برونزية عربية فقط، توجت بها جيانا فاروق في مسابقة الكاراتيه لوزن 61 كغم، عقب تعادلها مع بطلة الصين يين شياويان بنتيجة (1-1)، في الدور نصف النهائي، واستفادت الصينية من قرار الحكام، بترجيح فوزها على النجمة المصرية.

وأصبحت جيانا فاروق (26 عاما) أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه، وأعلنت اعتزالها بعد هذا الإنجاز التاريخي.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الجمعة 6 أغسطس 2021:

1- قطر – برصيد ميداليتين ذهبيتين

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

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الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

3- المغرب - ميدالية ذهبية

أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

4- الأردن - ميدالية فضية وأخرى برونزية

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

5- مصر – 4 ميداليات برونزية

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك،

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

6- الكويت – ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

7- سوريا - ميدالية برونزية حصل عليها الرباع السوري معن أسعد.

المصدر: وكالات