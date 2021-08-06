جيانا فاروق تعتزل الكاراتيه بعد برونزية طوكيو

قررت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه، جيانا فاروق، اعتزال اللعب بشكل نهائي عقب فوزها بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت جيانا قد أكدت من قبل أنها ستكتفي بالفترة التي قضتها في الملاعب عقب انتهاء مشاركتها في أولمبياد "طوكيو 2020".

وحققت النجمة المصرية الميدالية البرونزية عقب تعادلها مع بطلة الصين يين شياويان بنتيجة (1-1)، في دور نصف النهائي، واستفادت الصينية من قرار الحكام، بترجيح فوزها على لاعبة منتخب جيانا فاروق.

وأصبحت جيانا فاروق أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه.

المصدر: وكالات