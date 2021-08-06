أولمبياد طوكيو.. ذهبية التسلق تطير إلى سلوفينيا

توجت السلوفينية يانيا غارنبريت بالميدالية الذهبية لمسابقة التسلق الفردي للسيدات اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان.

واحتلت غارنبريت المركز الأول في الجولة الأخيرة لمسابقة تسلق الحوائط.

وذهبت الميدالية الفضية إلى اليابانية نوناكا ميهو، والبرونزية إلى مواطنتها أكيو نوجوتشي.

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وأصبحت غارنبريت (22 عاما) بطلة العالم سبع مرات وبطلة أوروبا، أول لاعبة تفوز بالميدالية الذهبية لرياضة التسلق التي دخلت مع 3 رياضات أخرى البرنامج الأولمبي لأول مرة في دورة طوكيو.

بينما أصبح الإسباني ألبرتو جينيس أول لاعب يفوز بالميدالية الذهبية لفئة الرجال يوم أمس الخميس، في هذه الرياضة.

المصدر: وكالات