شاهد.. إيطاليا تسطر التاريخ في أولمبياد 2021 بأحرف من ذهب

فجر المنتخب الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، بفوز بذهبية سباق التتابع (100X4) للرجال.

وقطع الرباعي الإيطالي الذهبي (لورينزو باتا، لامونت مارسيل جاكوبس، فوستينه ديسالو، فيليبو تورتو) مسافة السباق بزمن قدره (37.50 ثانية)، متقدما بفارق واحد بالمئة من الثانية على بريطانيا التي اكتفت بالميدالية الفضية.

Что творят итальянские бегуны 🤯🤯🤯



Вырвали историческую победу на последних метрах! В эстафете 4x100 м Италия не попадала в призы с 1948 года, а золото и вовсе никогда не брала.



Сегодня эти парни сделали невозможное. pic.twitter.com/XuRVFJEMDn — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب كندا بقيادة نجمها العداء أندريه دو غراس، حامل ذهبية 200 م وبرونزية 100 م، التي حلت في المركز الثالث بزمن قدره (37.70 ثانية).

في حين اكتفت جامايكا حاملة اللقب في آخر نسختين، بالمركز الخامس، في غياب الأسطورة أوسين بولت.

وبدأ النجم الإيطالي العداء لامونت مارسيل جاكوبس، المتوج بذهبية 100 م، السباق وأنهاه زميله العداء تورتو فيليبو، الذي قدم أداء خارقا، حيث استطاع في الأمتار الأخيرة اللحاق بالبريطاني نيثانيل ميتشيل-بلايك، والتفوق عليه في الرمق الأخير.

وسطرت إيطاليا التاريخ بتتويجها لأول مرة بالميدالية الذهبية في هذا السباق، والمرة الأولى التي تصعد فيها على منصة التتويج منذ برونزية أولمبياد لندن 1948.

فيما عادت بريطانيا إلى المنصة بعد غياب ثلاث دورات منذ فوزها في بذهبية أثينا 2004، بينما حلت كندا ثالثة للأولمبياد الثاني تواليا.

المصدر: وكالات