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شاهد.. إيطاليا تسطر التاريخ في أولمبياد 2021 بأحرف من ذهب

الرياضة

شاهد.. إيطاليا تسطر التاريخ في أولمبياد 2021 بأحرف من ذهب
Reuters /Lucy Nicholson
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فجر المنتخب الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، بفوز بذهبية سباق التتابع (100X4) للرجال.

وقطع الرباعي الإيطالي الذهبي (لورينزو باتا، لامونت مارسيل جاكوبس، فوستينه ديسالو، فيليبو تورتو) مسافة السباق بزمن قدره (37.50 ثانية)، متقدما بفارق واحد بالمئة من الثانية على بريطانيا التي اكتفت بالميدالية الفضية.

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب كندا بقيادة نجمها العداء أندريه دو غراس، حامل ذهبية 200 م وبرونزية 100 م، التي حلت في المركز الثالث بزمن قدره (37.70 ثانية).

في حين اكتفت جامايكا حاملة اللقب في آخر نسختين، بالمركز الخامس، في غياب الأسطورة أوسين بولت.

شاهد.. إيطاليا تسطر التاريخ في أولمبياد 2021 بأحرف من ذهب

وبدأ النجم الإيطالي العداء لامونت مارسيل جاكوبس، المتوج بذهبية 100 م، السباق وأنهاه زميله العداء تورتو فيليبو، الذي قدم أداء خارقا، حيث استطاع في الأمتار الأخيرة اللحاق بالبريطاني نيثانيل ميتشيل-بلايك، والتفوق عليه في الرمق الأخير.

وسطرت إيطاليا التاريخ بتتويجها لأول مرة بالميدالية الذهبية في هذا السباق، والمرة الأولى التي تصعد فيها على منصة التتويج منذ برونزية أولمبياد لندن 1948.

فيما عادت بريطانيا إلى المنصة بعد غياب ثلاث دورات منذ فوزها في بذهبية أثينا 2004، بينما حلت كندا ثالثة للأولمبياد الثاني تواليا.

المصدر: وكالات 

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