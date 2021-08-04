صورة ميسي مع نجوم باريس سان جيرمان تثير ضجة في إسبانيا (صورة)

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح لاعبا حرا منذ نهاية عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، في إثارة ضجة كبيرة في كل من برشلونة وإسبانيا.

وفي وقت تتسابق فيه إدارة نادي برشلونة مع الزمن لحسم ملف تجديد عقد ميسي، يستمتع الأخير بإجازته

في إيبيزا الإسبانية، وتصادف وجوده هناك مع عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم زميله السابق في الفريق الكتالوني، البرازيلي نيمار، الذي يدافع حاليا عن ألون نادي باريس سان جيرمان.

ونشر نيمار على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بميسي، وثلاثة لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، وهم الأرجنتينيان آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والإيطالي ماركو فيراتي.

وأعاد دي ماريا نشر نفس الصورة على حسابه في "إنستغرام"، وعلق عليها بكلمة "الأصدقاء".

وأثار التقاط ميسي في هذا التوقيت، هذه الصورة مع نجوم سان جيرمان، العديد من التساؤلات في برشلونة وإسبانيا، على اعتبار أن الفريق الباريسي من أبرز المهتمين بضم "البرغوث"، الذي يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولكن على الرغم من كل الإشاعات المثارة حول مستقبل ميسي، فإن إدارة برشلونة مقتنعة بأن النجم الأرجنتيني سيجدد عقده مع الفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف الحصول على توقيع ميسي بشكل رسمي غدا الخميس.

المصدر: football24.ua/championat