أول تعليق لمدرب منتخب مصر بعد بلوغ "الفراعنة" ربع نهائي أولمبياد طوكيو

تحدث مدرب منتخب مصر شوقي غريب، عن تأهل فريقه إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعدما تغلب "الفراعنة" على أستراليا 2-0 في الجولة الختامية للمجموعة الثالثة.

وقال غريب عقب المباراة: "لم يكن لدينا حل سوى المغامرة الهجومية، حينما يكون لديك لاعبون مثل الشناوي، والونش، وحجازي يمكنك أن تغامر، عدم الهجوم كان يعني أنك لن تكمل المشوار".

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وأضاف: "اللاعبون خاضوا 3 مباريات في 6 أيام، وفي النهاية تأهلنا بأقدام لاعبينا وبدون انتظار نتائج الآخرين، وأثق في كرم الله أمام البرازيل (في الدور ربع النهائي)، لأن لدينا هدفا ونحن واثقون من الوصول له".

وتلعب مصر في الدور ربع النهائي مع البرازيل المدججة بالنجوم وحاملة اللقب، في مباراة مرتقبة بعد غد السبت.





المصدر: "آس"