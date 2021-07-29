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فيديو يكشف ما قاله مدرب مصر للاعبيه قبل تسجيل هدف الاطمئنان في أستراليا

الرياضة

فيديو يكشف ما قاله مدرب مصر للاعبيه قبل تسجيل هدف الاطمئنان في أستراليا
Reuters
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انتشر فيديو لمدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، وهو يوجه تعليمات للاعبيه قبل تسجيلهم الهدف الثاني في شباك منتخب أستراليا، خلال مواجهة جمعت المنتخبين أمس الأربعاء .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، غريب وهو يحذر لاعبيه في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف، بقوله: "لو ما جبناش جون (هدف) دلوقتي هنندم".

ونجح المصريون بالفعل في تسجيل الهدف الثاني عبر عمار حمدي، في الدقيقة 85، وهو الهدف الذي أمن فوز "الفراعنة" بالمباراة.

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وبفضل هذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع إسبانيا (1-1).

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية كأول المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، ورافقه منتخب مصر كوصيف المجموعة.

وضرب منتخب "الفراعنة" موعدا في دور الثمانية مع المنتخب البرازيلي، الذي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة.

وتقام مواجهة مصر والبرازيل المرتقبة، السبت المقبل.

المصدر: مواقع التواصل

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