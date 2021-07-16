الأهلي يبحث عن العاشرة ويطارد 4 إنجازات في نهائي أبطال إفريقيا

تحت شعار "البحث عن العاشرة"، اتجه النادي الأهلي المصري إلى الدار البيضاء المغربية لمواجهة كايزر تشيفس الجنوب الإفريقي، السبت، في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ويسيطر التفاؤل على النسبة الأكبر من جمهور النادي القاهري، للاحتفاظ باللقب القاري الذي توج به تسع مرات سابقة (رقم قياسي)، وهذا الأمر سببه الخبرة الكبيرة لدى لاعبي "القلعة الحمراء" في المسابقة القارية ونظرا للفوارق الفنية على الورق مع النادي الجنوب إفريقي.

ويتسلح النادي المصري بخبرة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعدما توج مرتين باللقب القاري، الأولى عام 2016 مع ماميلودي صنداونز ثم مع الأهلي في الموسم الماضي، إذ يدرك تماما إمكانات أبناء جلدته.

فوز الأهلي على فريق كايزر تشيفز في لقاء يوم غد سيوسع الفارق بذلك مع الثنائي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب، حيث توج كل منهما باللقب 5 مرات من قبل.

Pitso Mosimane (@TheRealPitso):



"As a head coach at @AlAhly 🇪🇬, if you do not win the CAF Champions League and the domestic League, you have to look for another place immediately." #Tenth_Star_Mosimanepic.twitter.com/HSk7ZJp5Bj — mohamed salah (@mohamed18625070) July 15, 2021

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كما سيضمن الفوز للأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في النسخة الماضية في قطر ونجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا يعني تأهل الأهلي مباشرة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، حيث يلتقي بطل دوري أبطال إفريقيا مع بطل كأس الكونفدرالية(الرجاء المغربي).

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي، في نسخته الأخيرة بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، كما يعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقي برصيد 7 ألقاب، متفوقا على الزمالك صاحب الترتيب الثاني برصيد 4 ألقاب.

وأخيرا سيمتلك الأهلي فرصة كبيرة للاقتراب من فريق ريال مدريد الإسباني الذي يتصدر قائمة أكثر أندية العالم حصدا للألقاب القارية.

إذ يملك النادي الإسباني في رصيده 26 لقبا قاريا، يليه النادي الأهلي برصيد 22 لقبا قاريا، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي، ولكل منهما 18 لقبا قاريا.

يذكر أن ألقاب الأهلي الـ22 تضم 9 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقبا للكونفدرالية، و4 ألقاب للأندية أبطال الكؤوس الإفريقية، و7 ألقاب للسوبر الإفريقي، ولقبا لبطولة الأفروآسيوية.

المصدر: "وكالات"