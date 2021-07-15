الرجاء المغربي يؤكد تمسكه بلاعبيه ويلوح بملاحقة كل من يروج لشائعات التفريط بنجومه

نفى نادي الرجاء البيضاوي المغربي في بيان رسمي اليوم الخميس التفاوض بشأن رحيل أي من عناصر الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان الرجاء:"يؤكد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي أن باب التفاوض مغلق بشأن كل ركائز الفريق".

وأضاف: "ويوضح المكتب المديري أن نادي الرجاء الرياضي بحاجة لجميع لاعبين استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وينفي بنفس المناسبة جميع الشائعات التي تروج حاليا والتي تهدف إلى خلق الفتنة بين مكونات النادي".

وختم البيان: "يحتفظ نادي الرجاء الرياضي بكامل حقوقه في متابعة كل من يروج شائعات قصد زعزعة استقرار النادي".

🟢توضيح من المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي pic.twitter.com/BTT7kooNmR — #TotalCAFCC CHAMPIONS🏆 (@RCAofficiel) July 15, 2021

وخلال تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء أغلق رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء باب التفاوض حول رحيل الثنائي سفيان رحيمي والكونغولي بن مالانغو وباقي نجوم الفريق حتى انتهاء الموسم الجاري.

رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي: هنيئا للأهلي بالسلطان بانون.. والحديث عن رحيمي وبن مالانجو سابق لأوانه 🔥🔥#ملعب_ONTime#ONTime_Sportspic.twitter.com/cHi4ehYL6U — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2021

وربطت بعض التقارير الإعلامية مؤخرا نجمي الرجاء رحيمي وبن مالانغو بالانتقال إلى الناديين المصريين الغريمين الأهلي والزمالك على الترتيب.

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يذكر أن الرجاء توج بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) السبت الماضي بفوزه في النهائي 2-1 على فريق شبيبة القبائل الجزائري.

المصدر: نادي الرجاء الرياضي المغربي