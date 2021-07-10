الرجاء المغربي بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي (فيديو)

توج نادي الرجاء المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" إثر فوزه على منافسه شبيبة القبائل الجزائري (2-1) في المباراة النهائية، التي جمعتهما يوم السبت.

ولم يمهل اللاعب المغربي سفيان رحيمي فريق شبيبة القبائل سوى 5 دقائق فقط، قبل أن يهز شباكه.

🎥⚽️ هدف الرجاء في نهائي الكونفيدرالية عن طريق سفيان رحيمي هدف الاهلي المصري



#الرجاء_شبيبة_القبائلpic.twitter.com/PRUY52gh5n — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 10, 2021

وأضاف المهاجم الكونغولي، بين مالانغو، الهدف الثاني للفريق المغربي بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

⚽️ هدف الرجاء الثاني في نهائي الكونفيدرالية عن طريق مالانجو



#الرجاء_شبيبة_القبائل



pic.twitter.com/IvHVdx8Amn — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 10, 2021

وقلص المهاجم الجزائري النتيجة في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني للقاء.

🎥⚽️ هدف شبيبة القبائل الاول عن طريق زكريا بولحية #الرجاء_شبيبة_القبائل#JSKRCApic.twitter.com/KAxS7i99EZ — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 10, 2021

وتمكن الفريق المغربي من الحفاظ على تقدمه بعشرة لاعبين، بعد تعرض لاعب خط وسطه عمر العرجون للطرد عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الصداقة" في كوتونوي البنينية.

وتوج الرجاء الرياضي بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه في مناسبتين سابقتين، عام 2003 (النظام القديم)، وفي 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

في حين حقق شبيبة القبائل اللقب في 3 مناسبات متتالية أعوام (2000، و2001، و2002)، وجميعها بالنظام القديم.

يذكر أن الفريق المغربي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على بيراميدز المصري بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتيهما في الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

بينما بلغ النادي الجزائري النهائي، بعد اكتساحه كوتون سبورت الكاميروني (5-1)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

🟢 تشكيل الرجاء! 🇲🇦



التشكيل الرسمي للفريق المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل. 👌#TotalEnergiesCAFCC | @RCAofficiel l #RCAJSKpic.twitter.com/Tr5yOENl8h — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 10, 2021

🟡 تشكيل شبيبة القبائل! 🇩🇿



هكذا يخوض الفريق الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية في مواجهة الرجاء. 🙌#TotalEnergiesCAFCC | @jsk_tweet l #RCAJSKpic.twitter.com/DW4hJYID53 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 10, 2021

المصدر: RT