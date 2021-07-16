رونالدو يحسم أمر استمراره مع يوفنتوس من عدمه

أكدت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي أبلغ إدارة ناديه يوفنتوس بقراره النهائي حول مستقبله.

ولم يترك "الدون" أي مجال للشكوك في رسالته إلى إدارة نادي "السيدة العجوز" والتي مفادها أنه باق مع الفريق للموسم القادم وسيعود إلى التدريبات يوم 25 يوليو لبدء فترة الإعداد وفقا للصحيفة الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن ما قاله نائب رئيس النادي نجم وسطه السابق التشيكي بافل ندفيد الأربعاء الماضي خلال الكشف عن برنامج الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 حول استمرار رونالدو مع اليوفي كان بمثابة توقع حقيقي.

Ronaldo alla Juve: arrivo e resto. Per vincere #CR7https://t.co/HjjW7IuK2p — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 15, 2021

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وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يضغط على يوفنتوس، من أجل تمديد عقد رونالدو مع النادي لمدة عام واحد، لكن المحادثات بين الطرفين بشأن تمديد عقد النجم البرتغالي لم تبدأ حتى الآن.



علما أن عقد رونالدو الحالي مع الناجي الإيطالي ينتهي في صيف 2022، وحامت الشكوك حول مستقبل أفضل هداف في كأس أوروبا كما ارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستهل يوفنتوس الموسم الجديد خارج قواعده أمام أودينيزي وبإدارة مدربه الجديد - القديم ماسيميليانو أليغري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، والعائد بدوره لتسلم الأمور الفنية بعد عامين من إقالته على الرغم من قيادته لليوفي للفوز بلقب الـ "سكوديتو" خمسة مواسم تواليا.

المصدر: gazzetta.it