"لا مؤشر".. هل يبقى رونالدو في يوفنتوس لموسم إضافي؟

لم يبد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أي مؤشر على رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، ومن المتوقع أن يعود إلى تورينو في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وجاء ذلك بحسب ما أفاد نائب رئيس النادي نجم وسطه السابق التشيكي بافل ندفيد الأربعاء.

وقال اللاعب الدولي السابق خلال الكشف عن برنامج الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022: "كريستيانو في إجازة. ليس لدينا أي مؤشر من محيطه بأنه يريد الرحيل. ننتظر عودته في 25 يوليو كما هو مقرر".

وما زال "سي آر7" البالغ 36 عاما مرتبطا مع النادي التورينو لموسم إضافي، في صفقة انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2018 قادما من ريال مدريد الاسباني، لثلاثة مواسم.

'No sign' - Cristiano Ronaldo wants to leave Juventus.

Where is he heading?.

Stay updated via #AstroturfsUpdatespic.twitter.com/xughYlug4R — ASTRoTURFS DIGITAL MEDIA (@AstroMediaUg) July 15, 2021

إقرأ المزيد

وحامت الشكوك حول مستقبل أفضل هداف في كأس أوروبا التي اختتمت الأحد بفوز إيطاليا على انجلترا 3-2 بركلات الترجيح (تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي)، بعدما فشل يوفنتوس في الإحتفاظ بلقبه بطلا للـ "سيري إي" للموسم العاشر تواليا، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله رابعا، ويكتفي بالفوز بالكأس المحلية.

ويستهل يوفنتوس الموسم الجديد خارج قواعده أمام أودينيزي وبإدارة مدربه الجديد - القديم ماسيميليانو أليغري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، والعائد بدوره لتسلم الأمور الفنية بعد عامين من إقالته على الرغم من قيادته لليوفي للفوز بلقب الـ "سكوديتو" خمسة مواسم تواليا.

المصدر: "أ ف ب"