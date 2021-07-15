روسيا تسعى لإلغاء عقوبة ثنائي السباحة الروسية قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

أكد أوليغ ماتيتسين وزير الرياضة الروسي اليوم الخميس عزمه لاستخدام كل السبل القانونية لإلغاء عقوبة استبعاد السباحين ألكسندر كوداشيف وفيرونيكا أندروسينكو قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وقال ماتيتسين في تصريح صحفي، أن وزارة الرياضة الروسية والاتحاد الروسي للسباحة لن يدخرا جهدا وسيقومان بكل ما هو ممكن للحفاظ على مصالح السباحين (كوداشيف وأندروسينكو) لضمان مشاركتهما في الأولمبياد.

«Делаем возможное, чтобы защитить их интересы»



Матыцин прокомментировал отстранение российских пловцовhttps://t.co/GBdsoqG6UDpic.twitter.com/wpYkjWZsrF — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 15, 2021

وكان الاتحاد الدولي للسباحة FINA، قد أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء، إيقاف كوداشيف وأندروسينكو بشكل مبدئي، بعد تأهلهما للمشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب شكوك بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات، وأضاف الاتحاد أن اسمي السباحين لا يزالان ضمن المتنافسين في الأولمبياد ولم يتم استبعادهما حتى الآن.

ووقع خبر الإيقاف المؤقت كالصاعقة على كوداشيف وأندروسينكو اللذان يضعان اللمسات الأخيرة على استعداداتهما للمنافسة في الأولمبياد الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

Российский пловец Александр Кудашев заявил, что шокирован из-за новости о временном отстранении от соревнованийhttps://t.co/8L4f93crwDpic.twitter.com/WCp2ungrNB — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 15, 2021

«Новость стала шоком»



Призер чемпионатов мира Вероника Андрусенко прокомментировала отстранение от соревнованийhttps://t.co/vxgjquhxpMpic.twitter.com/Uo1CHgmAsY — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 15, 2021

وقال الاتحاد الدولي في بيان، إن إيقاف كوداشيف وأندروسينكو، جاء بعد تقديم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA أدلة على انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأدلة التي قدمتها WADA، جاءت من المعلومات المسترجعة من معمل موسكو السابق لمكافحة المنشطات.

Provisional suspensions for two swimmers with Tokyo 2020 entries: Alexandr KUDASHEV (ROC) and Veronika ANDRUSENKO (ROC)



More: https://t.co/gDXHnt1m08 — FINA (@fina1908) July 14, 2021

إقرأ المزيد

وقال الكويتي حسين المسلم الذي تم انتخابه رئيسا جديدا للاتحاد الدولي للسباحة في الـ5 من يونيو الماضي: "الاتحاد الدولي ممتن لـWADA، على مساهمتها في إقامة منافسات نظيفة في طوكيو 2020. درسنا المعلومات المقدمة من وحدة التحقيقات والاستخبارات في WADA بسرعة وعناية. الاتحاد الدولي ملتزم بحماية الرياضيين الشرفاء والترويج لمنافسات نظيفة في طوكيو 2020 كما نفعل في جميع البطولات في جدولنا".

وكان كوداشيف، البالغ 25 عاما والفائز بذهبية 200 متر سباحة للصدر في بطولة العالم للجامعات في 2019، يستعد لمشاركته الأولمبية الأولى.

وشاركت أندروسينكو البالغة 30 عاما في أولمبياد 2012 و2016، وهي حاصلة على العديد من الميداليات في سباقات التتابع في بطولات العالم وأوروبا.

ويشارك الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو تحت العلم الأولمبي، نتيجة العقوبات على روسيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: fina.org + rsport.ria.ru