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أولمبياد طوكيو.. رفض الزي المقترح من المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية بسبب وجود "دب" عليه!

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. رفض الزي المقترح من المنتخب الروسي للسباحة الإيقاعية بسبب وجود
AFP Manan VATSYAYANA
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صرحت الروسية سفيتلانا روماشينا البطلة الأولمبية في السباحة الإيقاعية خمس مرات بأن طلبها قوبل بالرفض، بخصوص الموافقة على زي السباحة بفئة الثنائي مع مواطنتها سفيتلانا كوليسنيتشينكو.

وقالت روماشينا بأن سبب رفض اللجنة الأولمبية الدولية لزي السباحة الإيقاعية المقترح، هو وجود دب عليه، كونه "مرتبط بروسيا".

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وأضافت روماشينا، بأنه لم يتم رفض وجود الدب فقط، وإنما تم إزالة كلمة روسيا من العبارة التي كانت "مع الحب من روسيا" لتصبح "مع الحب من..." (....With love from).

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قررت في الـ17 من ديسمبر الماضي، حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

ويبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية تقوم بالتشديد على العقوبات المفروضة على الوفد الروسي المشارك في الألمبياد الصيفي في اليابان، حتى اعتبرت صورة الدب إشارة إلى روسيا!.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين.

المصدر: rsport.ria.ru

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