بوتين يستقبل الرياضيين الروس المشاركين في أولمبياد طوكيو ويشيد بإقامتها رغم وباء "كوفيد 19"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إقامة الأولمبياد الصيفي "طوكيو 2020"، على الرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بأنه انتصار تم تحقيقه للأسرة الأولمبية العالمية.

وقال بوتين، في اجتماع مع الرياضيين الروس المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باليابان: "حقيقة أنه في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية، تقام أهم فعالية رياضية على كوكب الأرض، يمكن اعتباره انتصارا مشتركا مهما للأسرة الأولمبية العالمية".

وأضاف: "نأمل أن يتخذ المنظمون جميع الإجراءات الممكنة لحماية صحة الرياضيين والجمهور".

Путин назвал важной мировой победой то, что Олимпиада в Токио состоитсяhttps://t.co/8hyKa4Gr4Jpic.twitter.com/ndEXtCXM5t — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 30, 2021

وتمنى بوتين للرياضيين الروس تحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد قائلا: "روسيا بأكملها تشجعكم، نحن نثق بكم، أنتم بالنسبة لنا دائما الأفضل".

«Они лучшие!»



Путин подбодрил российских олимпийцев перед Играми в Токиоhttps://t.co/zXwe6ZFCUTpic.twitter.com/8FMoa8AmO3 — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 30, 2021

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي، في 23 يوليو المقبل، بعد تأجيل موعده الذي كان مقررا في صيف 2020، بسبب الأزمة الصحية العالمية التي أحدثتها تداعيات فيروس كورونا.

Reuters

وقررت اليابان، المضي قدما في إقامة أولمبياد طوكيو، بالتزامن مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة، حيث من المفترض أن تصبح الأكبر من حيث عدد أنواع الرياضات بـ33، والفئات بـ339.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 19 ألف رياضي، وسيتم تخفيض عدد الأشخاص المرافقين إلى 41 ألفا.

ووفقا لاستطلاعات الآراء المختلفة، يؤيد أكثر من نصف المستطلعة أراءهم في اليابان، إلغاء أو إعادة تأجيل الألعاب بسبب الوضع الوبائي وبطء وتيرة التطعيم في البلاد.

وفي الوقت الحالي، تخضع 10 من أصل 47 محافظة، بما في ذلك طوكيو، لتدابير معززة لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

المصدر: "سبوتنيك" + RT