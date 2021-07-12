رغم كورونا.. حشود غفيرة في شوارع روما تحتفي بأبطال أوروبا (فيديو وصور)
اكتظت شوارع العاصمة الإيطالية روما بآلاف المشجعين الذين خرجوا للاحتفال مع لاعبي منتخب بلادهم بعد تتويجهم بكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وبعد وصول "الآتزوري" بطل أوروبا إلى روما فجر اليوم الاثنين قام كل من رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي باستقبال بعثة المنتخب وقاما بتهنئتهم وتكريمهم بإحراز اللقب الأوروبي الثاني بعد عام 1968.
Il tour prosegue! 😍#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹#Nazionale#Azzurri#VivoAzzurropic.twitter.com/rzxrF1g5K4— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
وبعد الزيارات الرسمية، استقل لاعبو المنتخب الإيطالي باصا أزرقا من طابقين (الطابق الثاني مكشوف)، مخصصا للاحتفال التاريخي، زينه كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وجالوا فيه شوارع روما الأساسية ليحتفلوا باللقب القاري الغالي مع جماهيرهم التي ملأت الشوارع والساحات وهتفت وغنت لأبطال أوروبا رغم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
📸 La passerella dei Campioni d'Europa 👀🚍#Nazionale#Azzurri#VivoAzzurro#EURO2020pic.twitter.com/tZeOs6LTNm
#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
🤩 I Campioni d'Europa sfilano per le vie di Roma 🙌🏻#Nazionale#Azzurri#VivoAzzurro#EURO2020pic.twitter.com/ulUUkCOg1w
This atmosphere, though 🥰#Azzurri 🏆🇮🇹 #EURO2020#VivoAzzurropic.twitter.com/QpcDdkgHue— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) July 12, 2021
يذكر أن المنتخب الإيطالي توج أمس الأحد بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
المصدر: RT