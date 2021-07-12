رغم كورونا.. حشود غفيرة في شوارع روما تحتفي بأبطال أوروبا (فيديو وصور)

اكتظت شوارع العاصمة الإيطالية روما بآلاف المشجعين الذين خرجوا للاحتفال مع لاعبي منتخب بلادهم بعد تتويجهم بكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وبعد وصول "الآتزوري" بطل أوروبا إلى روما فجر اليوم الاثنين قام كل من رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي باستقبال بعثة المنتخب وقاما بتهنئتهم وتكريمهم بإحراز اللقب الأوروبي الثاني بعد عام 1968.

وبعد الزيارات الرسمية، استقل لاعبو المنتخب الإيطالي باصا أزرقا من طابقين (الطابق الثاني مكشوف)، مخصصا للاحتفال التاريخي، زينه كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وجالوا فيه شوارع روما الأساسية ليحتفلوا باللقب القاري الغالي مع جماهيرهم التي ملأت الشوارع والساحات وهتفت وغنت لأبطال أوروبا رغم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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يذكر أن المنتخب الإيطالي توج أمس الأحد بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المصدر: RT