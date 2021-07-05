نتيجة قرعة كأس العرب تحت سن 17 عاما

جرى اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة سحب قرعة بطولة كأس العرب تحت 17 عاما التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

وأوقعت القرعة منتخب العراق حامل لقب بطل النسخة الماضية، في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات تونس بطل النسخة الثانية عام 2012، وموريتانيا واليمن.

وفي ما يلي مجموعات نهائيات بطولة كأس العرب للناشئين تحت سن 17 عاما:

المجموعة الأولى: السعودية، المغرب، فلسطين والكويت

المجموعة الثانية: الجزائر، الإمارات، ليبيا وجيبوتي

المجموعة الثالثة: تونس، العراق، موريتانيا واليمن

المجموعة الرابعة: مصر، البحرين، الصومال ولبنان.

#كاس_العرب_للناشئين l



نرحب بجميع المنتخبات المشاركة.. pic.twitter.com/OOd52JhE0x — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 5, 2021

وتقام منافسات البطولة بنظام المجموعات من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وتوج منتخب السعودية بلقب بطل النسخة الأولى لمسابقة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي جرت على أراضي السعودية عام 2011، وذلك على حساب نظيره السوي.

بينما أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتوج منتخبها بلقب البطولة بفوزه على نظيره العراقي.

واستضافت قطر النسخة الثالثة من كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما، في 2014، وفاز بلقبها منتخب العراق على حساب نظيره السعودي.

المصدر: وكالات