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قائد المنتخب التشيكي يعتزل دوليا بعد خروج منتخب بلاده من أمم أوروبا

الرياضة

قائد المنتخب التشيكي يعتزل دوليا بعد خروج منتخب بلاده من أمم أوروبا
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أعلن فلاديمير داريدا قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم اليوم الأحد، إنهاء مسيرته الدولية عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام الدنمارك (2-1).

ونشر داريدا البالغ 30 عاما عبر حسابه في "إنستغرام" صورا له من مباراة الدنمارك الأخيرة، وأرفقها برسالة مطولة يعلن فيها اعتزاله الدولي بعد مشاركته في 3 بطولات "يورو".

وشكر الاتحاد التشيكي لكرة القدم قائده المعتزل، لاعب وسط هيرتا برلين الألماني، بعد 76 مباراة دولية أحرز خلالها 8 أهداف.

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وغاب داريدا عن فوز المنتخب التشيكي على نظيره الهولندي بهدفين نظيفين في دور الـ16 للمسابقة القارية بسبب الإصابة.

وشارك داريدا كبديل في اللقاء الذي خسرته التشيك بنتيجة 1-2 أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي أمس السبت.

المصدر: RT

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