قائد المنتخب التشيكي يعتزل دوليا بعد خروج منتخب بلاده من أمم أوروبا

أعلن فلاديمير داريدا قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم اليوم الأحد، إنهاء مسيرته الدولية عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام الدنمارك (2-1).

ونشر داريدا البالغ 30 عاما عبر حسابه في "إنستغرام" صورا له من مباراة الدنمارك الأخيرة، وأرفقها برسالة مطولة يعلن فيها اعتزاله الدولي بعد مشاركته في 3 بطولات "يورو".

وشكر الاتحاد التشيكي لكرة القدم قائده المعتزل، لاعب وسط هيرتا برلين الألماني، بعد 76 مباراة دولية أحرز خلالها 8 أهداف.

Vladimír Darida se rozhodl ukončit reprezentační kariéru 🔚



Kapitán #ceskarepre odehrál v dresu národního týmu 76 zápasů a vstřelil 8 branek 👏 Byl účastníkem třech evropských šampionátů.



Děkujeme za všechno a do budoucna přejeme jen to nejlepší, Vláďo! 🍀🙋‍♂️ pic.twitter.com/ynwogBJFB2 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) July 4, 2021

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وغاب داريدا عن فوز المنتخب التشيكي على نظيره الهولندي بهدفين نظيفين في دور الـ16 للمسابقة القارية بسبب الإصابة.

وشارك داريدا كبديل في اللقاء الذي خسرته التشيك بنتيجة 1-2 أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي أمس السبت.

المصدر: RT