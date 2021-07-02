لاعبة التنس الروسية سيزيكوفا تقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة التشهير (فيديو)

قدمت لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة التشهير اليوم الجمعة، بعد توقيفها بتهمة التلاعب بنتائج إحدى مباريات بطولة رولان غاروس العام الماضي.

وأكد فريديريك بيلو محامي اللاعبة الروسية لوكالة نوفوستي أن موكلته تقدمت بالشكوى اليوم، وأوضح أن سيزيكوفا تريد من تقديمها للشكوى أن يقر القضاء الفرنسي ببراءتها ويلاحق الأشخاص الذين قاموا بالتشهير بسمعتها.

وكان قد تم توقيف سيزيكوفا لعدة ساعات في العاصمة الفرنسية في بداية يونيو الماضي، بتهمة التلاعب بنتائج إحدى مباريات بطولة رولان غاروس العام الماضي، قبل أن يطلق سراحها بعد نفيها بشكل قاطع تهمة تعمد الخسارة. وما زالت التحقيقات مستمرة بالقضية.

Тот самый гейм 2020 года, за который задержали теннисистку Яну Сизикову. Есть подозрения на договорняк? 🤔💸 pic.twitter.com/fuZcvhALEd — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 4, 2021

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وذكرت العديد من التقارير بأن تحقيقات القضاء الفرنسي تركز على مراهنات بعشرات الآلاف من الدولارات على خسارة سيزيكوفا لإرسالها في الشوط الخامس للمجموعة الثانية من مباراة زوجي السيدات التي لعبتها اللاعبة الروسية مع الأمريكية ماديسون برينغل بمواجهة الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريسيا ماريا تيغ ضمن الدور الأول من بطولة رولان غاروس العام الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru