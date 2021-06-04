الإفراج عن لاعبة التنس الروسية سيزيكوفا بعد توقيفها لعدة ساعات في باريس (فيديو)

ذكرت وكالة "نوفوستي" أنه تم الإفراج عن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا بعد توقيفها في باريس لعدة ساعات بتهمة التلاعب بنتائج إحدى مباريات بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات ستبقى مستمرة بتهمة تلاعب سيزيكوفا بنتيجة المباراة.

وذكرت العديد من التقارير بأن تحقيقات القضاء الفرنسي تركز على مراهنات بعشرات الآلاف من الدولارات على خسارة سيزيكوفا لإرسالها في الشوط الخامس للمجموعة الثانية من مباراة زوجي السيدات التي لعبتها اللاعبة الروسية مع الأمريكية ماديسون برينغل بمواجهة الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريسيا ماريا تيغ ضمن الدور الأول من بطولة رولان غاروس العام الماضي.

Тот самый гейм 2020 года, за который задержали теннисистку Яну Сизикову. Есть подозрения на договорняк? 🤔💸 pic.twitter.com/fuZcvhALEd — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 4, 2021

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من جهتها نفت سيزيكوفا بشكل قاطع تهمة تعمد خسارتها للشوط، وصرح محاميها بأنها سترفع قضية تشهير بسمعتها.

المصدر: rsport.ria.ru