أُنس جابر أول تونسية تتأهل إلى ثالث أدوار ويمبلدون بفوزها على الأمريكية ويليامز (فيديو)

باتت أُنس جابر المصنفة 24 عالميا أول تونسية تبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بعد فوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز.

وحسمت جابر البالغة 26 عاما المباراة لمصلحتها أمام حاملة اللقب خمس مرات بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-0.

Blazing the trail 🇹🇳@Ons_Jabeur defeats five-time champion Venus Williams 7-5, 6-0 to become the first Tunisian woman to reach the third round at #Wimbledonpic.twitter.com/4BhP99UJsC — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

وتقدم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من يونيو الحالي أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في دورة برمنغهام الإنجليزية.

"Send that straight to the highlights reel!"@Ons_Jabeur sent us all in a spin against Venus Williams 🌪#Wimbledonpic.twitter.com/cHaAiAyNOb — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتلتقي جابر في الدور الثالث للبطولة العريقة التي تقام على الأراضي العشبية، حاملة اللقب عام 2017 الإسبانية غاربيني موغوروزا.

ولحقت فينوس البالغة 41 عاما المصنفة 11 عالميا بشقيقتها الأصغر سيرينا، التي خرجت أمس الثلاثاء باكية من الدور الأول إثر انزلاقها وتعرضها لإصابة، إلا أنها ستكمل منافسات الزوجي مع الأسترالي نك كيريوس.

وشاركت فينوس في مباراتها رقم 91 في "غراند سلام"، علما أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى العام 1997 حيث شاركت للمرة 23 في البطولة.

المصدر: "أ ف ب"