بالفيديو.. سيرينا وليامز تنسحب باكية من بطولة ويمبلدون للتنس

انسحبت الأمريكية سيرينا وليامز البالغة 39 عاما من مباراتها في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب أمام البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة.

وغادرت وليامز بطلة ويمبلدون 7 مرات الملعب، لتلقي العلاج وهي متقدمة 3-2 في المجموعة الافتتاحية، لكن اللاعبة الأمريكية المخضرمة بكت عندما حاولت استئناف اللعب، ولم تستطع الاستمرار بسبب الإصابة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 3-3، لتتأهل ساسنوفيتش دون عناء إلى الدور الثاني.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledonpic.twitter.com/vpcW1UN78s — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021

Poise and grace in the most trying of circumstances.#Wimbledonpic.twitter.com/6O6dvpReXi — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: "رويترز"