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بالفيديو.. سيرينا وليامز تنسحب باكية من بطولة ويمبلدون للتنس

الرياضة

بالفيديو.. سيرينا وليامز تنسحب باكية من بطولة ويمبلدون للتنس
Reuters Peter Nicholls
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انسحبت الأمريكية سيرينا وليامز البالغة 39 عاما من مباراتها في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب أمام البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة.

وغادرت وليامز بطلة ويمبلدون 7 مرات الملعب، لتلقي العلاج وهي متقدمة 3-2 في المجموعة الافتتاحية، لكن اللاعبة الأمريكية المخضرمة بكت عندما حاولت استئناف اللعب، ولم تستطع الاستمرار بسبب الإصابة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 3-3، لتتأهل ساسنوفيتش دون عناء إلى الدور الثاني.

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المصدر: "رويترز"

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