بطولة برمنغهام.. التونسية أُنس جابر أول عربية تحرز لقبا في بطولة رابطة محترفات التنس (فيديو وصور)

باتت التونسية أُنس جابر أول لاعبة عربية تحرز لقبا في بطولات رابطة محترفات التنس، بفوزها الأحد في نهائي بطولة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.

The moment 🇹🇳 @Ons_Jabeur became the first Arab woman to claim a WTA title 🙌#VikingClassicpic.twitter.com/f53hWL998J — wta (@WTA) June 20, 2021

وسبق لجابر البالغة 26 عاما والمصنفة 24 عالميا، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

Ons Jabeur: History Maker



The Tunisian trailblazer is the 1st Arab woman to:



- Win a junior Slam (2011 RG)

- Make a Slam 3R (2017 RG)

- Make a Slam QF (2020 AO)

- Win a WTA singles title (2021 Birmingham)

- Rank inside the Top 70 - Currently highest-ranked ever at No.24. pic.twitter.com/gRvu05P9nr — WTA Insider (@WTA_insider) June 20, 2021

وتخوض جابر في وقت لاحق اليوم أيضا نهائي الزوجي في البطولة الإنجليزية ذاتها، حيث تلعب إلى جانب الأسترالية إيلين بيريز في مواجهة التشيكيتين لوسي هاراديشكا وماري بوزكوفا.

وفوز جابر اليوم هو ثمرة سنوات عمل طويلة، بدأتها منذ سن الثالثة في مدينة سوسة الساحلية (شرق تونس).

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وبدأت جابر خطواتها الأولى بمركز النهوض بلعبة كرة المضرب في المدرسة مع مدربها آنذاك نبيل مليكة الذي أشرف عليها ما بين الرابعة والثالثة عشرة من عمرها.

والتحقت النجمة التونسية في عمر الثانية عشرة بالمعهد الرياضي بالمنزه بالعاصمة تونس والذي يضم أفضل الرياضيين الشبان في البلاد.

وبدأ اسم اللاعبة التونسية يظهر في عام 2011 عندما استطاعت الفوز ببطولة رولان غاروس الفرنسية العريقة بفئة الناشئات.

المصدر: أ ف ب