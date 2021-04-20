التونسية جابر تقفز إلى المركز 25 في التصنيف العالمي

ارتقت التونسية، أنس جابر، مركزين واصبحت في المركز 25 ضمن تصنيف لاعبات التنس الصادر يوم الاثنين، بعد حلولها وصيفة في دورة تشارلستون الأمريكية، الأحد.

وحرمت الأسترالية أسترا شارما، المصنفة 165 عالميا، التونسية جابر من إحراز لقبها الأول في مسيرتها الإحترافية، بفوزها عليها 2-6 و7-5 و6-1.

وكانت جابر البالغة 26 عاما تخوض النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية، بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 ، عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

كتبت جابر بعد النهائي: "شكرا لكم جميعا على دعمكم. لم يكن مقدرا اليوم. سأواصل العمل بجهد لتحقيق أهدافي".

وتلقت التونسية هزيمتها الثامنة هذا العام، في مقابل 18 فوزا، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات في 2021 بعد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

Thank you everyone for you support. Today it wasn’t meant to be. I will keep working hard and achieve my goals.

Special thanks to my fans ❤️ and my team @karimkmn and Issam 🙏💪#yallah#nevergiveup 💪💪🇹🇳🇹🇳🇹🇳 pic.twitter.com/dwJqUHads7 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) April 18, 2021

وحافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها المريحة للتصنيف، مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا، وذلك قبل انطلاق دورتي شتوتغارت (500) واسطنبول (250) الاثنين.

ولدى الرجال، صعد الروسي أندري روبليف، وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز، إلى المركز السابع على حساب السويسري المخضرم روجيه فيدرر، الغائب عن الملاعب منذ مشاركته في الدوحة.

وعزز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزه الخامس بعد تتويجه اللافت في مونتي كارلو.

واحتفظ الروسي الآخر دانييل مدفيديف بالمركز الثاني، وراء الصربي نوفاك دجوكوفيتش، برغم انسحابه من مونتي كارلو لاصابته بكورونا.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11873 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9850

3- الإسباني رافائيل نادال 9490

4- النمساوي دومينيك تيم 8615

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7860

6- الألماني الكسندر زفيريف 6125

7- الروسي أندري روبليف 5955

8- السويسري روجير فيدرر 5875

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3720

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3453

- تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9285 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7985

3- الرومانية سيمونا هاليب 6965

4- الأمريكية صوفيا كينن 5915

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5750

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 5265

7- البيلاروس آرينا سابالينكا 5085

8- الأمريكية سيرينا وليامز 4850

9- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4530

المصدر: "أ ف ب"