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"الفتى الذهبي" هالاند "يبذر" نصف مليون يورو خلال سهرة واحدة!

الرياضة

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أنفق النجم النرويجي الصاعد، إيرلينغ هولاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مبلغا باهظا خلال قضائه إجازة لبضع ساعات في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وبحسب موقع "Sportime.gr"، فقد دفع "الفتى الذهبي" هولاند، البالغ من العمر 20 عاما، ثمن عشاء في سهرة مع أصدقائه، بتكلفة 500 ألف يورو، وتضمن العشاء أربع زجاجات من شمبانيا "Cristal Vintage"، كما استأجر سيارة بمبلغ 30 ألف يورو للساعة الواحدة.

وأشار الموقع إلى أن النجم النرويجي الشاب أنفق هذا المبلغ الضخم في غضون 5 أو 6 ساعات فقط.

يذكر أن إيرلينغ هولاندا يلعب مع بوروسيا دورتموند منذ يناير 2020، وينتهي عقده مع الفريق الألماني في عام 2024، وتقدر قيمته السوقية بنحو 130 مليون يورو، ويهتم بخدماته عدد من الأندية الأوروبية العملاقة، وفي مقدمتها ريال مدريد.

وأحرز "الفتى الذهبي" النرويجي 41 هدفا في 41 مباراة لعبها بقميص بوروسيا دورتموند خلال الموسم المنصرم (2020-2021).

المصدر: وكالات 

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