رئيس ريال مدريد يكشف بعض أسرار "سانتياغو برنابيو" ويتحسر على رحيل رونالدو

كشف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، العديد من الأسرار في قلعة "سانتياغو برنابيو"، وتحدث عن مستقبل الفريق من دون قائده سيرخيو راموس ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وأمور أخرى.

وقال بيريز عن وداع المدافع الصلب سيرخيو راموس، خلال مقابلة مع برنامج "إل ترانسيستور" قائلا: "عشت لحظة عصيبة، لأنني أعتبر سيرخيو مثل ابني، وجلبته في عام 2006، وبالتالي أشعر بهذا الأمر، وأكن كل التقدير لراموس، ولن أتحدث عن الرحيل، وكان أسطورة في ريال مدريد".

وتابع بيريز: "عرضنا عليه عقدا وقلنا له أنه بتوقيت محدد، ولكنه لم يعترف بهذا الأمر، وفكر في شيء آخر، وبالطبع سيعود لأنه منزله، وحدث نفس الأمر مع لاعبين آخرين، وأحبه وكأنه نجلي، وأتمنى له التوفيق".

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كما علق بيريز على رحيل المدرب زين الدين زيدان، قائلا: "لم يفاجئني، وكان أحد الاحتمالات، لأنني أعرفه جيدا، وهذا العام كان صعبا للغاية، وكافحت من أجل بقائه، وبقيت طوال المساء معه من أجل إقناعه، وزيدان شخص بسيط للغاية، عندما يقول أنه يرغب في الرحيل فإن الأمر قد انتهى".

وعن عودة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إلى قلعة "سانتياغو برنابيو"، أجاب بيريز: "نحن سعداء معه وكذلك مع بينتوس، وتذكرناه منذ البداية، ولم نتحدث مع بوكيتينو، ولا كونتي، ولدي علاقة جيدة مع خوسيه أنخيل، وتحدثنا وفكرنا أنه الخيار الجيد".

وأما بالنسبة لاختيار مساعده، فعلق بيريز: "يكون من يكون، وزيدان لم يكن المدرب المساعد، بل كان يتعلم، وأنشيلوتي يمكنه اختيار من يساعده، ومورينيو هو من اخترع فكرة قدوم شخص من النادي".

وفيما يتعلق بصفقات الفريق الملكي قال بيريز: "لدينا فريق قوي، والريال دائما يعمل على جلب أفضل اللاعبين، ولكننا نحظى بقوة كبير ولاعبين شباب، وعلينا الاعتناء بهم والعمل معهم".

وتطرق بيريز إلى الحديث عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلا: "لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في الريال، ولكن أعرف ما يريده الأعضاء ويرغبون في تواجد أفضل اللاعبين، ولكن يجب وصولهم في سن 18 سنة، لهذا علينا الانتظار لمعرفة هويتهم، والجميع يعلم جيدا سياستي، وأن يلعب هنا أفضل اللاعبين ويندمجوا مع الشباب، ويجب على الفريق إجراء تجديدات، ونحن في هذه المرحلة".

وتابع رئيس ريال مدريد: "لا أريد الحديث عن لاعبين ليسوا في مدريد، لأن هذا يعتبر قلة احترام، والجماهير تثق بي وسيأتي أفضل اللاعبين من وجهة نظرهم، وأنا أيضا، ومبابي يعتبر أحد أفضل اللاعبين، ولكنه ليس في مدريد".

وأجاب بيريز عن فكرة انتقال راموس إلى سان جيرمان، قائلا: "سأكون سعيدا إذا وصل لاتفاق مع ناد يقدم له ما لم نستطع تقديمه، مثلما حدث مع كريستيانو رونالدو".

وعن الصفقات، قال بيريز: "الآن لدينا 35 لاعبا، وفقط يمكننا تسجيل 25 لاعبا، ولهذا ينتظرنا عمل كبير، على سبيل المثال، التخلي عن لاعبين ليسوا في مستوى عال".

واستكمل بيريز حديثه بالرد على مستقبل مارسيلو، قائلا: "نعم سيستمر كقائد للفريق وفاز بهذا الأمر، وأنا أحب الجميع، ومن الصعب العثور على ظهير أيسر مثل مارسيلو، وبجانب روبيرتو كارلوس أعتقد أنهم أفضل اللاعبين في هذا المركز".

وعن أزمة بطولة دوري السوبر الأوروبي، أوضح: "الأندية الإنجليزية لم تنسحب، ولكنها أجبرت من قبل الفيفا، ونحن خسرنا 8 ملايين يورو، بينما ارتفع راتب تشيفرين (رئيس اليويفا) وهناك أشخاص تتمتع بمزايا وتريد الحفاظ عليها، ورغبوا في طردنا من التشامبيونزليغ، ولكن المحاكم منعتهم".

واختتم فلورنتينو بيريز حديثه بالتعليق على مستقبل المهاجم الويلزي، غاريث بيل، مع الريال، قائلا: "هو لاعب كبير وأتذكر النهائيات التي فزنا بها، وهو أحد أكبر اللاعبين في أوروبا، ولديه شخصية وأتذكر أهدافه في كييف، وبعدها في لشبونة، وانطلاقته ضد برشلونة في فالنسيا خلال مباراة كأس ملك إسبانيا".

المصدر: "آس"