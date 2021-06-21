مانشستر سيتي يصدم راموس

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن نادي مانشستر سيتي أغلق الباب أمام فكرة انتداب الإسباني سيرخيو راموس بشكل مجاني، مؤكدة أن بطل إنجلترا لا يضع اللاعب ضمن قائمة اهتماماته هذا الصيف.

وتداولت تقارير صحفية أنباء في الآونة الأخيرة حول دخول راموس ضمن قائمة اهتمامات مانشستر سيتي، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وأصبح راموس بدون ناد بعدما أعلن ريال مدريد الاستغناء عن خدمات قائده، بعد رحلة عطاء استمرت لمدة 16 عاما داخل أسوار "سانتياغو بيرنابيو".

وذكرت صحيفة "آس" اليوم الأحد، أن ممثلي راموس اتجهوا لعرض خدمات اللاعب على مانشستر سيتي، لكنهم لم يتلقوا ردا إيجابيا بخصوص الأمر.

كما استبعد فريق راموس السابق إشبيلية، فكرة الحصول على توقيع اللاعب الخبير مرة أخرى، حسب تأكيدات رئيس النادي والمدير الرياضي مونشي.

ويتواجد سيرخيو راموس (35 عاما) في الوقت الحالي في مفكرة بحث عدة أندية أوروبية من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصر: وكالات