ارتبطت سابقا بأغويرو وممثل بريطاني.. من هي تايلور خطيبة محرز؟

أعلنت الحسناء البريطانية تايلور وارد، خطوبتها بشكل رسمي من نجم نادي مانشستر سيتي، الجناح الدولي الجزائري رياض محرز.

من تكون تايلور؟

هي عارضة أزياء وتبلغ من العمر 23 عاما، وارتبطت بمحرز بشكل غير رسمي منذ صيف العام الماضي، وهي ابنة أشلي وارد، المهاجم الإنجليزي الذي سبق له اللعب لعدة أندية إنجليزية على غرار برادفورد سيتي، وبلاكبيرن روفرز، وديربي كاونتي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، ومانشستر سيتي.

والدة تايلور هي نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، التي تبلغ ثروتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني.

علاقة تايلور بأغويرو

كانت تايلور مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي وهدافه التاريخي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي رحل عن "السيتي" مطلع الشهر الحالي لينضم إلى برشلونة.

كما ارتبطت تايلور بعلاقة عاطفية مع الممثل البريطاني سام ريس، عقب انفصاله عن الممثلة ستيفاني ديفيز، لكن علاقتهما لم تدم طويلا.

وعلى الجانب الآخر، فإن تايلور، تعد العلاقة الرومانسية الثانية في حياة محرز، بعد زوجته الهندية - الإنجليزية ريتا جوهال، التي ارتبط بها في 2015 وانفصلا عنها في 2020 بعد أن أنجبت له ابنتين.

المصدر: وكالات