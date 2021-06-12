السعودية تثأر من سوريا بكرة السلة

فاز المنتخب السعودي لكرة السلة، على نظيره السوري، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، في صالة الأمير حمزة بن الحسين بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن مباريات النافذة الثالثة من تصفيات آسيا.

وتقدم منتخب سوريا في الربع الأول (20-19)، ولكن المنتخب السعودي حسم الربع الثاني لصالحه بنتيجة (39-34)، وعزز تقدمه في الربع الثالث (58-56)، بينما ساد التعادل الربع الرابع الأخير (69-69) ليتجه المنتخبان لوقت إضافي حسمه الأخضر السعودي لصالحه، بفارق نقطتين (79-77).

وثأر المنتخب السعودي لخسارته أمام نظيره السوري، في لقاء الجولة الثانية من التصفيات ضمن النافذة الأولى، بنتيجة (70-75) بعد اللجوء لوقت إضافي أيضا.

وعزز منتخب السعودية بذلك حظوظه في التأهل إلى النهائيات، وذلك في حال الفوز على المنتخب الإيراني يوم الاثنين، أو فوز المنتخب القطري على نظيره السوري.

المصدر: وكالات