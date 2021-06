بعد الهندي.. لاعب عربي يوسع الفارق مع ميسي ويصبح وصيفا لرونالدو (فيديو)

UAE's Ali Mabkhout has scored two more goals to get to 75 goals! ⚽⚽



1 - Cristiano Ronaldo

2 - Ali Mabkhout

3 - Sunil Chhetri

4 - Lionel Messi

5 - Robert Lewandowski



𝗧𝗛𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗜𝗦 𝗢𝗡 💥 pic.twitter.com/LIse9XSdeE