بعد الهندي.. لاعب عربي يوسع الفارق مع ميسي ويصبح وصيفا لرونالدو (فيديو)

استعاد المهاجم الإماراتي، علي مبخوت، المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم النشيطين حاليا.

وسجل مبخوث ثنائية، ليساهم في فوز منتخب بلاده على مضيفه الإندونيسي (5-0)، في مباراة جمعت المنتخبين أمس الجمعة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا 2023.

وبفضل هذين الهدفين، رفع مبخوت رصيده إلى 75 هدفا دوليا، ليعود إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم الذين لا يزالون ينشطون في الوقت الحالي، بفارق هدف أمام الهندي، سونيل تشيتري، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

ووسع مبخوث كذلك، الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يشغل المركز الرابع في القائمة، التي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 104 أهداف.

UAE's Ali Mabkhout has scored two more goals to get to 75 goals! ⚽⚽



1 - Cristiano Ronaldo

2 - Ali Mabkhout

3 - Sunil Chhetri

4 - Lionel Messi

5 - Robert Lewandowski



𝗧𝗛𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗜𝗦 𝗢𝗡 💥 pic.twitter.com/LIse9XSdeE — Goal India (@Goal_India) June 11, 2021

تجدر الإشارة إلى أن النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، هو من يتصدر بشكل عام (بين اللاعبين الحاليين والمعتزلين) قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي برصيد 109 أهداف، ويتقدم بفارق خمسة أهداف فقط عن رونالدو.

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ومن المرجح أن ينجح رونالدو في تحطيم رقم دائي، أو على الأقل معادلته هذا العام، على اعتبار أن "الدون" مقبل على خوض مجموعة من المباريات مع منتخب بلاده، بينها 3 مباريات على الأقل في بطولة كأس أمم أوروبا التي انطلقت منافساتها أمس الجمعة، وبعض المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

المصدر: goal.com