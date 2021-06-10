سخرية واسعة من رونالدو بعد لقطته "المحرجة" في المباراة ضد إسرائيل (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وهو ينفذ ضربة خطأ بشكل سيء جدا، خلال مباراة ودية جمعت منتخب بلاده ومنتخب إسرائيل، أمس الأربعاء.

وتحصل منتخب البرتغال على ركلة حرة في الدقيقة 40، انبرى لها رونالدو، لكنه سددها على طريقة لاعبي رياضة الركبي، لتذهب الكرة بعيدا جدا عن إطار المرمى وتستقر في مدرجات الملعب.

وتعرض رونالدو لسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ركلته المحرجة هذه، حيث نشر مجموعة من الرواد فيديو لـ"الدون" وهو يسدد الركلة الحرة برعونة، وجاءت تعليقات بعضهم كالتالي:

BREAKING: after hours of search, the ball from ronaldo’s freekick has finally been found. astronauts on board the ISS are were delighted to receive this unexpected gift from him, you just can’t hate ronaldo🥰 pic.twitter.com/f6l7FVkPAc — Sid🐉 (@CFCsid_) June 10, 2021

This free kick from Ronaldo be too top 🔥🔥



pic.twitter.com/U1f77iFOuI — KELEWELE JOINT 🍟 (@ANKAMAGYIMI__) June 9, 2021

Ronaldo SENT this free kick 😳 pic.twitter.com/qw6FZDFuYn — ESPN FC (@ESPNFC) June 9, 2021

Ronaldo amazing free kick vs Israel 😱 The next David Beckham? 🔥 pic.twitter.com/FndwQUZwds — LPDD (@ligaptdadepre) June 9, 2021

Ronaldo's first Freekick goal in 3 seasons. Worth the wait, absolutely banger from 30yards.pic.twitter.com/24VslIfGKR — Fuegoleon (@Waffirian_) June 9, 2021

No way Ronaldo really scored this 😱 pic.twitter.com/7p2997u5EB — IamBarça (@AlwaysCuler) June 9, 2021

وكان رونالدو، ساهم في فوز البرتغال على إسرائيل برباعية نظيفة، بتسجيله الهدف الثاني.

وبفضل هذا الهدف، بات رونالدو على بعد 6 أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي للإيراني علي دائي، أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة على المستوى الدولي، برصيد 109 أهداف.

المصدر: RT