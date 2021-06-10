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سخرية واسعة من رونالدو بعد لقطته "المحرجة" في المباراة ضد إسرائيل (فيديو)

الرياضة

سخرية واسعة من رونالدو بعد لقطته
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وهو ينفذ ضربة خطأ بشكل سيء جدا، خلال مباراة ودية جمعت منتخب بلاده ومنتخب إسرائيل، أمس الأربعاء.

وتحصل منتخب البرتغال على ركلة حرة في الدقيقة 40، انبرى لها رونالدو، لكنه سددها على طريقة لاعبي رياضة الركبي، لتذهب الكرة بعيدا جدا عن إطار المرمى وتستقر في مدرجات الملعب.

وتعرض رونالدو لسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ركلته المحرجة هذه، حيث نشر مجموعة من الرواد فيديو لـ"الدون" وهو يسدد الركلة الحرة برعونة، وجاءت تعليقات بعضهم كالتالي:

وكان رونالدو، ساهم في فوز البرتغال على إسرائيل برباعية نظيفة، بتسجيله الهدف الثاني.

وبفضل هذا الهدف، بات رونالدو على بعد 6 أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي للإيراني علي دائي، أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة على المستوى الدولي، برصيد 109 أهداف.

المصدر: RT

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