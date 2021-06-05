الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن الموسم المنصرم 2020-2021.

وحسب الموقع الرسمي لـ"البريميرليغ"، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة عقب قيادة فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆



Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwardspic.twitter.com/XWplFWvvZi — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

ونافس غوارديولا على الجائزة، كل من:

- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، الذي قدم نتائج مميزة في أول موسم للفريق بعد الصعود من التشامبيونشيب، حيث احتل المركز التاسع.

- النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الذي أنهى المسابقة في المركز الثاني ولم يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه طوال الموسم.

- الإيرلندي بريندان رودغيرز مدرب ليستر سيتي، أكثر الفرق التي تواجدت في المربع الذهبي هذا الموسم، لكنه فقد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة.

- الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام، الذي قدم طفرة كبيرة في مستوى ونتائج الفريق، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

Which manager wins the Barclays Football Manager of the Season? 🤔 pic.twitter.com/AJRAiOIgr1 — Scoreboard Digest (@scoreboarddg) June 1, 2021

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المصدر: premierleague/twitter