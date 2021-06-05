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الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ"

الرياضة

الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في
Reuters
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن الموسم المنصرم 2020-2021.

وحسب الموقع الرسمي لـ"البريميرليغ"، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة عقب قيادة فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونافس غوارديولا على الجائزة، كل من: 

- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، الذي قدم نتائج مميزة في أول موسم للفريق بعد الصعود من التشامبيونشيب، حيث احتل المركز التاسع.

- النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الذي أنهى المسابقة في المركز الثاني ولم يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه طوال الموسم.

- الإيرلندي بريندان رودغيرز مدرب ليستر سيتي، أكثر الفرق التي تواجدت في المربع الذهبي هذا الموسم، لكنه فقد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة.

- الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام، الذي قدم طفرة كبيرة في مستوى ونتائج الفريق، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

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المصدر: premierleague/twitter

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