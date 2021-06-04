اختيار محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اليوم الجمعة عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم المنصرم 2020-2021.
وشهدت اختيارات رابطة اللاعبين المحترفين تواجد لاعب عربي وحيد هو المصري محمد صلاح نجم ليفربول.
وسيطر لاعبو مانشستر سيتي بطل "البريميرليغ" على أكثر من نصف المراكز، حيث تواجد 6 من لاعبيه في التشكيلة، مقابل لاعبين اثنين لكل من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.
وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، كالآتي:
Six #MCFC players have been included in the Professional Footballers' Association Premier League Team of the Year.— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 4, 2021
- في حراسة المرمى: إيديرسون (مانشستر سيتي).
- في خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي) ولوك شاو (مانشستر يونايتد).
- في خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).
- في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام هوتسبير)، سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير).
المصدر: RT