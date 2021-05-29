شاهد.. تشيلسي يهز شباك مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

تقدم فريق تشيلسي على مانشستر سيتي (1-0) في الشوط الأول "للديربي" الإنجليزي، الذي جمعهما مساء يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مدينة بورتو البرتغالية.

وسجل النجم الألماني كاي هافيرتز هدف التقدم للفريق اللندني، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو.

А вот и главный момент первого тайма 🤩



Хавертц ушел от защиты, обыграл Эдерсона и вывел «Челси» вперед 💙



У «Сити» еще целых 45 минут на спасение. pic.twitter.com/drpq76fXSQ — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

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المصدر: RT