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شاهد.. تشيلسي يهز شباك مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. تشيلسي يهز شباك مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال
Reuters /Susana Vera
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تقدم فريق تشيلسي على مانشستر سيتي (1-0) في الشوط الأول "للديربي" الإنجليزي، الذي جمعهما مساء يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مدينة بورتو البرتغالية.

وسجل النجم الألماني كاي هافيرتز هدف التقدم للفريق اللندني، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو.

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المصدر: RT 

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