رابع لاعب عربي يفوز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

دخل المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، التاريخ كرابع لاعب عربي يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مانشستر سيتي (1-0)، يوم السبت، في مدينة بورتو البرتغالية.

وبقي زياش على دكة بدلاء تشيلسي طوال المباراة، ولكنه يعتبر فائزا باللقب مع فريقه اللندني، ليصبح رابع لاعب عربي يتوج بلقب دوري الأبطال، لينضم إلى كل من، مواطنه أشرف حكيمي، الظهير الأيمن السابق لنادي ريال مدريد والحالي لإنتر ميلان، وأسطورة الكرة الجزائرية ونادي بورتو، رابح ماجر، ونجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح.

وحقق رابح ماجر، لقب دوري أبطال أوروبا في العام 1987، بعدما سجل هدف الفوز لنادي بورتو البرتغالي بكعبه في شباك بايرن ميونيخ، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرتغالي بهدفين لواحد.

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أما النجم المغربي حكيمي، صاحب الـ22عاما، فرفع الكأس ذات الأذنين مع نادي ريال مدريد في 2018، حينما تغلب الفريق الملكي على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان صلاح آخر العرب المتوجين بلقب البطولة المرموقة، بعد أن ساهم في فوز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد، في العام 2019.

بينما خاض الدولي الجزائري رياض محرز المباراة كاملة، ولكنه أخفق مع مانشستر سيتي في الفوز بلقب البطولة لأول مرة بالنسبة له ولفريقه أيضا.

المصدر: RT