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تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)
Reuters /Pierre-Philippe Marcou
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توج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي، بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، في مدينة بورتو البرتغالية.

ويدين فريق تشيلسي بالفضل في انتصاره لنجمه الألماني الصاعد كاي هافيرتز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو.

كما يعود الفضل للنجم الإنجليزي ماسون ماوت الذي مرر كرة بينية بطريقة مذهلة من مسافة بعيدة، انفرد هافيرتز بالحارس البرازيلي إديرسون وراوغه قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك الخالية.

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وأحرز فريق تشيلسي بذلك لقب بطل كأس "التشامبيونز ليغ" للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 2012.

بينما لم يسبق لمانشستر سيتي التتويج بلقب هذه البطولة الأوروبية المرموقة، كما فشل اليوم أيضا في تذوق نكهة الفوز بها.   

المصدر: RT

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