شاهد.. مدرب تشيلسي يرفع حذاء "القطري ناصر الخليفي" في احتفال "جنوني" بلقب دوري الأبطال

عمت فرحة عارمة غرفة ملابس فريق تشيلسي الإنجليزي، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021، على حساب مانشستر سيتي (0-1) أمس السبت، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، على موقع "تويتر" مقطع فيديو، للحظة دخول الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، غرفة تغيير الملابس، بعد الفوز، وبيده زجاجة الشمبانيا، وبدأ برشها على اللاعبين، ومن ثم خلع حذاءه ورفعه عاليا، في لقطة "هستيرية مجنونة".

🍾 Тухель врывается в победную раздевалку «Челси», а Кабальеро исполняет зажигательный танец 🕺



Парни прошли тяжелый сезон, забрали главный трофей Европы и теперь точно могут отметить 🥳 pic.twitter.com/lUAxbuJNx7 — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

وكشف توخيل "سر" الحذاء قائلا: "حصلت على الحذاء الذي أرتديه الآن كهدية من رئيس نادي باريس سان جيرمان (القطري ناصر الخليفي)، ووعدت طاقمي التدريبي في العام الماضي بأنني سأرتديه في المباراة النهائية، لكنني نسيت وخسرنا ضد بايرن ميونيخ، لذلك قمت بارتدائه اليوم (خلال النهائي)".

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يذكر أن توخيل قاد فريق تشيلسي للفوز بلقب بطل كأس "التشامبيونز ليغ" للمرة الأولى منذ عام 2012، عندما توج الفريق اللندني باللقب للمرة الأولى في تاريخه، على حساب بايرن ميونيخ الألماني، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3) عقب تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) والإضافي من دون أهداف.

بينما فاز توماس توخيل بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته التدريبية حتى الآن، واصبح ثاني مدرب في التاريخ يحقق الفوز على الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في ثلاث مباريات متتالية في جميع البطولات، بعد الألماني الآخر يورغن كلوب مع ليفربول في عام 2018.

المصدر: RT