جوائز دوري الأبطال.. كم ربح تشيلسي وبكم اكتفى مانشستر سيتي؟

اصطاد نادي تشيلسي الإنجليزي، عصفورين بحجر واحد، بفوزه على مانشستر سيتي (1-0)، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، الذي جمعهما أمس السبت، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

فقد توج تشيلسي بلقب بطل "الشتامبيونز ليغ" للمرة الثانية في تاريخه، بالرغم من أن الفريق اللندني لم يكن المرشح الأبرز للفوز خلال البطولة وفي المباراة النهائية أيضا، إضافة إلى حصوله على "الجائزة الكبرى" 16 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، أخفق مانشستر سيتي في محاولته للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، بالرغم من أنه كان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب خلال مراحل البطولة، والمرشح الأبرز بعد وصوله إلى النهائي، واكتفى بالجائزة المالية الثانية فقط، وقدرها 13 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، في تقرير لها أن أموال جائزة دوري أبطال أوروبا تقدم بناء على مدى تقدم كل فريق في المنافسة، وعدد المباريات التي فاز بها خلال البطولة.

وتحصل الأندية التي تصل إلى دور المجموعات على مبلغ قدره 13.14 مليون جنيه إسترليني لكل فريق، ويكسب الفائز في كل مباراة ضمن دور المجموعات مبلغا قدره 2.32 مليون جنيه إسترليني، بينما يحصل على 770 ألف جنيه إسترليني، في حالة التعادل.

وتمنح جوائز مالية إضافية للأندية التي تبلغ الأدوار الإقصائية من البطولة، حيث يكسب الفريق المتأهل إلى دور الستة عشر، 8.16 مليون جنيه إسترليني، و9 ملايين جنيه إسترليني في الدور ربع النهائي، و10.3 مليون جنيه إسترليني في الدور قبل النهائي.

ثم يحصل الفائز بدوري أبطال أوروبا على 16 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بالوصيف الذي يحصل على 13 مليون جنيه إسترليني.

وحصل فريق تشيلسي على نحو 70 مليون جنيه إسترليني، بعد أن حقق النتائج التالية:

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دور المجموعات: 4 انتصارات مقابل تعادلين

الدور ثمن النهائي: فاز على أتلتيكو مدريد ذهابا وإيابا

الدور ربع النهائي: فاز على بورتو البرتغالي ذهابا وإيابا

الدور قبل النهائي: تعادل ذهابا مع ريال مدريد وفاز في لقاء الإياب

النهائي: فاز على مانشستر سيتي بهدف واحد.

بينما كسب مانشستر سيتي 60 مليون جنيه إسترليني، بعد أن حقق النتائج التالية:

دور المجموعات: 5 انتصارات مقابل تعادل واحد

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الدور ثمن النهائي: فاز على بوروسيا مونشنغلادباخ ذهابا وإيابا

الدور ربع النهائي: فاز على بوروسيا دورتموند ذهابا وإيابا

الدور قبل النهائي: فاز على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا

النهائي: خسر أمام تشيلسي بهدف واحد.

المصدر: وكالات