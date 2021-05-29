فيديو ساخر.. فيرنر يواصل مسلسل إهدار الفرص في دوري الأبطال

واصل الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي مسلسل إهدار الفرص الحقيقية للتسجيل، في مباراته أمام مانشستر سيتي (1-0) يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لموقع قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" مقطع فيديو ساخرا من تيمو فيرنر، الذي أضاع الكثير من الفرص السانحة للتسجيل.

Вернер намазал на новые мемы 😉 pic.twitter.com/Gs0C3siVHB — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

Вернер мог стать героем уже в начале матча, но остался верен себе 😕 pic.twitter.com/5FmzPC7WUJ — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

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وأنقذ الألماني الآخر كاي هافيرتز مواكنه فيرنر من المأزق، بإحرازه هدف الفوز "الذهبي" الوحيد للفريق اللندني، في الدقيقة 42 من من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو.

المصدر: "twitter /MatchTV"