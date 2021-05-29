صديقة رياض محرز تنشر صورة لها لمؤازرة الجزائري

سافرت عارضة الأزياء الإنجليزية، تايلور وارد، إلى البرتغال لمؤازرة صديقها الجزائري، رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي، في مباراته ضد تشيلسي ضمن دوري أبطال أوروبا.

ونشرت تايلور وارد عبر حسابها في خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" عدة صورة لها، وهي على متن الطائرة متجهة إلى البرتغال وأخرى من مدينة بورتو، التي تحتضن مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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المصدر: وكالات