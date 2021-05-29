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زوجة تياغو سيلفا توجه رسالة له قبل ساعات من دوري الأبطال

الرياضة

زوجة تياغو سيلفا توجه رسالة له قبل ساعات من دوري الأبطال
Reuters /PETER CZIBORRA
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وجهت إيزابيلا سيلفا، زوجة البرازيلي تياغو سيلفا، مدافع فريق تشيلسي، رسالة له قبل ساعات من خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، في البرتغال.

ونشرت إيزابيلا سيلفا صورة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" مع كأس دوري أبطال أوروبا، وعلقت عليها بالقول: "سنخوض اليوم معركتنا الأخيرة، فرصة أخرى لتحقيق حلمنا. سأكون بجانبك كما كنت دائما".

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المصدر: "twitter/bellesilva" 

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