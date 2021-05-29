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رسميا.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" مانشستر سيتي وتشيلسي في دوري الأبطال

الرياضة

رسميا.. التشكيلة الأساسية لـ
Reuters /Manu Fernandez
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تتجه أنظار الساحرة المستديرة، اليوم السبت في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، صوب ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (50 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض "الديربي" الإنجليزي، ضد تشيلسي اللندني:

بينما اختار الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مانشستر سيتي:

 

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المصدر: RT 

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