رسميا.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" مانشستر سيتي وتشيلسي في دوري الأبطال
Reuters /Manu Fernandez
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تتجه أنظار الساحرة المستديرة، اليوم السبت في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، صوب ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي.
وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (50 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض "الديربي" الإنجليزي، ضد تشيلسي اللندني:
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لنهائي الحلم أمام @ChelseaFC 👇🔥#UCLFinal— مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 29, 2021
🔷 #السيتيpic.twitter.com/uafpYh6aXG
بينما اختار الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مانشستر سيتي:
Team news is in! 📝#UCLFinalpic.twitter.com/BrKdO0jdId— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2021
المصدر: RT