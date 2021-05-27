تجاهل التعليمات ثقة بالنفس أم تهور.. دي خيا لم يتصد لـ11 ركلة ترجيحية متتالية وأهدر واحدة (فيديو)

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم خميس، أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، تجاهل تعليمات مدربيه بشأن ركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي.

وخسر فريق مانشستر يونايتد في المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمس الأربعاء، أمام فياريال الإسباني، بركلات الترجيح (11-10)، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، ولم يتمكن دافيد دي خيا من التصدي لـ11 ركلة ترجيحية، وأهدر الركلة رقم 11 "للشياطين الحمر".

في المقابل، نجح الأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى فياريال في ترجمة ركلة الترجيح الـ11 لهدف الفوز "الذهبي" لفريق "الغواصات الصفراء"، ومن ثم تصدى لكرة دي خيا، ليقود فريقه للفوز بلقب بطل "يوروبا ليغ" لأول مرة في تاريخه.

ОСТОРОЖНО! Максимальный риск получить нервный срыв. В серии пенальти дошло до киперов ⚽



Рульи и Де Хеа – это была сумасшедшая дуэль 😱 pic.twitter.com/rekk1cpiul — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

واضطر حارس المرمى الأرجنتيني لتنفيذ ركلة الترجيح الـ11، عندما كانت النتيجة (11-10) وذلك بعد أن سدد جميع اللاعبين العشرة ركلات الترجيح، ونفذ دي خيا ركلة "الشياطين الحمر" لنفس السبب، ولكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف التعادل لمتابعة سلسلة ركلات الترجيح.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن دي خيا تحدث مع مدربي حراس المرمى ريتشارد هارتيس وكريج موسون، قبل تنفيذ ركلات الترجيح، ومنحاه ورقة ملاحظات داخل منشفة، عليها الأماكن التي يفضلها لاعبو فياريال للتسديد.

وأشارت إلى أن دي خيا تجاهل هذه التعليمات ولم يذهب إلى الزوايا المحددة له، أو تباطأ في اتخاذ قراره الأخير.

وتشير العديد من التقارير إلى أن دي خيا قد يرحل عن ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر بنهاية الموسم، حيث يفضل المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، الاعتماد على دين هندرسون كحارس أول في الموسم المقبل.

وتزعم التقارير أن إدارة مانشستر يونايتد، تفضل أيضا رحيل دي خيا، بسبب حصوله على راتب ضخم من النادي الإنجليزي.

المصدر: وكالات